Москва онлайн покажет, как приготовить салат из креветок и тартар из лосося на Новый год

Фото: из архива Дениса Крупени

Чуть больше двух недель осталось до Нового года. Самое время подумать о праздничном меню. 16 декабря шеф-повар Денис Крупеня специально для зрителей Москвы онлайн проведет кулинарный мастер-класс. Он расскажет, как приготовить салат с креветками, маринованным кольраби и черным киноа, а также тартар из лосося.

Смотрите трансляцию 16 декабря в 15:30 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.