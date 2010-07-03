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Москва 24

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Общество

05:44

Почти 170 новогодних елей появится к празднику в городском округе Люберцы

город общество праздники

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Почти 170 новогодних елей поставят на территории городского округа Люберцы. Об этом Агентству "Москва" рассказали в пресс-службе администрации муниципального образования, ссылаясь на его главу Владимира Ружицкого.

"Всего установим 167 елей, из них 22 дерева будет смонтировано на общественных пространствах – в парках, скверах, зонах отдыха. Также будут и новые ели", – подчеркнул Ружицкий.

Уточняется, что самая низкая ель получится размером 8 метров в высоту. При этом самое высокое дерево составит 18 метров.

Ранее стало известно, какие подарки готовит "Роскосмос" на Новый год. Госкорпорация закупит несколько тысяч новогодних призентов на общую сумму 17 миллионов рублей.

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