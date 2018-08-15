Эксперты назвали Москву лидером по комфортности городской среды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Москва вошла в число лидеров по показателям комфортности городской среды. Такое заявление сделал партнер и управляющий московского офиса BCG Константин Полунин во время встречи кандидата на должность мэра Сергея Собянина с экспертами по благоустройству.

По словам Полунина, эксперты сравнили уровень комфорта городской среды в таких мегаполисах, как Сингапур, Нью-Йорк, Берлин, Лондон, Токио, Париж, а также Сеул, Гонконг, Шанхай, Мехико и Сан-Пауло, чтобы понять, насколько этот показатель определяет конкурентоспособность городов. Управляющий московского офиса BCG отметил, что российская столица "совершила гигантский скачок" в это сфере.

"Мы сейчас находимся, объективно, на уровне Парижа и Сеула. Нам осталось догнать Нью-Йорк, Берлин, Лондон и Токио, это возможно", − цитирует Полунина Агентство "Москва". Он подчеркнул, что по количеству фестивалей Москва входит в топ-2 в мире, а по освещенности − в первую пятерку.

Основатель проекта "Страна без глупостей", блогер Дмитрий Терновский, со своей стороны, заявил о необходимости более активно привлекать к работе над проектами по благоустройству молодых российских архитекторов.

"Сейчас небольшие компании, у которых нет опыта, не могут никак войти в эти программы, допустим, заняться благоустройством маленькой сцены дворовой, клумбы, каких-то лавочек", − пояснил он. Чтобы исправить ситуацию, Терновский предложил организовать конкурсы, в которых смогут принять участие начинающие архитекторы.

Телеведущая канала "НТВ" Ольга Белова в рамках встречи также отметила, что российская столица преобразилась за последние 20 лет. По ее словам, в городе "стало комфортно, Москва стала доброжелательной". "Хочется, чтобы наши маленькие райончики сохранили свое московское обаяние, стали еще красивее", − добавила она.

Архитектор Юрий Григорян, в свою очередь, рассказал о проектах по благоустройству набережных Москва-реки. Он уточнил, что речь идет о "серии точечных проектов, которые активируют периферию". "Идея была в том, что мы убираем точки в нужных местах так, чтобы обратить микрорайоны к воде", − пояснил архитектор. По словам Григоряна, такие "площади на воде" в будущем станут "качественными набережными".

Кроме того, кандидат в мэры Москвы Сергей Собянин в ходе встречи с экспертами в своем избирательном штабе заявил, что комфортная среда должна быть создана во всех районах города. По мнению кандидата, только комплексный взгляд на развитие районов позволит понять, чего там не хватает и что нужно построить. Собянин также навал важнейшим направлением деятельности благоустройство общественных пространств.

Выборы мэра столицы состоятся 9 сентября. Из 33 кандидатов зарегистрировали пятерых: Сергея Собянина, Илью Свиридова от "Справедливой России", Михаила Дегтярева от ЛДПР, Вадима Кумина от КПРФ и Михаила Балакина от "Союза горожан".