Кандидат Собянин: Комфортная среда должна быть создана во всех районах Москвы

Фото: Агентство "Москва"/Никеричев Андрей

В каждом районе Москвы должна быть создана комфортная среда, заявил кандидат на должность мэра Москвы Сергей Собянин в ходе встречи с экспертами в своем избирательном штабе.

"Если мы занимаемся строительством метро, то мы пытаемся выровнять возможность всех жителей Москвы в любом районе по доступности к метрополитену, к общественному транспорту. Если мы реконструируем вылетные магистрали, какие-то поперечные связки, мы делаем так, чтобы транспортная доступность была одинаковая для всех районов, чтобы они не жили как на островах", – сказал он. Кандидат добавил, что иногда некоторые районы просто отсечены железными дорогами и эстакадами.

По его словам, на районы нужно смотреть комплексно, чтобы понимать, чего там не хватает и что нужно достроить. Также кандидат отметил, что важнейшее направление этой деятельности – благоустройство общественных пространств. Важно смотреть на район цельно: на все связки, пешеходные улицы, парки, зеленые территории – чтобы все было увязано в единое целое, добавил Собянин.

На выборы мэра Москвы, которые пройдут 9 сентября, зарегистрированы пять кандидатов: Сергей Собянин, Илья Свиридов от "Справедливой России", Михаил Дегтярев от ЛДПР, Вадим Кумин от КПРФ и Михаил Балакин от "Союза горожан".