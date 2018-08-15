Кандидат Собянин: Комфортная среда должна быть создана во всех районах Москвы

15 августа, 15:30
Фото: Агентство "Москва"/Никеричев Андрей
В каждом районе Москвы должна быть создана комфортная среда, заявил кандидат на должность мэра Москвы Сергей Собянин в ходе встречи с экспертами в своем избирательном штабе.
"Если мы занимаемся строительством метро, то мы пытаемся выровнять возможность всех жителей Москвы в любом районе по доступности к метрополитену, к общественному транспорту. Если мы реконструируем вылетные магистрали, какие-то поперечные связки, мы делаем так, чтобы транспортная доступность была одинаковая для всех районов, чтобы они не жили как на островах", – сказал он. Кандидат добавил, что иногда некоторые районы просто отсечены железными дорогами и эстакадами.
По его словам, на районы нужно смотреть комплексно, чтобы понимать, чего там не хватает и что нужно достроить. Также кандидат отметил, что важнейшее направление этой деятельности – благоустройство общественных пространств. Важно смотреть на район цельно: на все связки, пешеходные улицы, парки, зеленые территории – чтобы все было увязано в единое целое, добавил Собянин.
На выборы мэра Москвы, которые пройдут 9 сентября, зарегистрированы пять кандидатов: Сергей Собянин, Илья Свиридов от "Справедливой России", Михаил Дегтярев от ЛДПР, Вадим Кумин от КПРФ и Михаил Балакин от "Союза горожан".
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: