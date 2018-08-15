Дом станционного смотрителя конца XIX века стал объектом культурного наследия

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Дом станционного смотрителя конца XIX века у платформы "Москва-Товарная-Курская" признали объектом культурного наследия. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Здание до сих пор используется по назначению. Сейчас в нем работают помещения для начальника станции и дежурного, а также пост электрической централизации.
Двухэтажное кирпичное здание построили в конце XIX века в годы активного развития железнодорожного сообщения между Москвой и южными городами страны.
Руководитель департамента культурного наследия Алексей Емельянов отметил, что на этом направлении осталось немного железнодорожных построек, представляющих архитектурную ценность.
Он добавил, что это здание является одним из немногих дошедших до наших дней образцов железнодорожной эклектики. Этому стилю присуще смешение различных архитектурных направлений – как современных, так и классических.
Фасады строения украшают ризалиты (выступы), которые завершаются декоративными стенками над карнизом с небольшими башенками. Междуэтажное пространство дома выделено поребриком. Оконные проемы украшают стилизованные лучковые перемычки из кирпича, напоминающие своды. В первозданном виде сохранились и печные трубы на крыше.
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