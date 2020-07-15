Шлюзы номер 7 и 8 канала имени Москвы открыли после ремонта

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Судоходство по седьмому и восьмому шлюзам Канала имени Москвы восстановили после ремонта. Об этом сообщает ТАСС.

"Сегодня с 15:00 началось шлюзование по седьмому и восьмому шлюзам, которые расположены в Тушине. В 2019 году на этом участке произошла авария, но теперь все в порядке, и мы восстанавливаем шлюзование", – рассказали в пресс-службе канала.

Движение по участку Канала имени Москвы было приостановлено в январе 2019 года. Сообщалось, что причиной ЧП стало технологическое несовершенство третьей очереди Тушинского тоннеля, возведенной в 2000 году.

На Канале имени Москвы ранее была открыта навигация, однако специалисты выявили протечку в северной пазухе, где уже проводились восстановительные работы. Открытие шлюзов потребовалось перенести с июня на июль.

Ранее стало известно, что пассажирская навигация на Москве-реке завершится по графику 14 ноября. Руководитель ФГБУ "Канал имени Москвы" Сергей Лапшин заявил, что в городе будут придерживаться существующего графика.

