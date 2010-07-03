Угонять машины в Москве стали втрое реже благодаря камерам ИТС

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Количество автоугонов в Москве уменьшилось втрое благодаря дорожному наблюдению через камеры, сообщает Центр организации дорожного движения в Twitter.

В ЦОДД отмечают, что каждая машина за день попадает в объектив 14 камер. Это важно, чтобы иметь представление о транспортных потоках. Такие данные получены благодаря Интеллектуальной транспортной системе (ИТС).

#ИТС на проводе. Каждая машина, проезжающая по Москве, в день попадает в объектив 14 камер. Не в смысле оштрафовать, а просто наблюдаем, кто куда едет. Оч. полезно для понимания транспортных потоков. Ну и для безопасности - угонов, спасибо камерам, в Москве стало в 3 раза меньше. — ЦОДД (@gucodd) June 15, 2019



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