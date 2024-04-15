Два жилых корпуса появятся в Северном Тушине в следующем году

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Два жилых корпуса в районе Северное Тушино достроят по программе реновации в 2025 году. Об этом рассказал руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Речь идет о новостройке по адресу улица Свободы, владение 69. Ранее здесь была устаревшая пятиэтажка, жители которой уже переселились в другое новое здание – дом 67А на этой же улице.

"В настоящее время на площадке ведутся работы по разработке котлована и устройству шпунтового ограждения", – сказал Загрутдинов.

Фасады корпусов сделают из навесных панелей с разными вариантами отделки, а входные группы оформят витражным остеклением. Под зданием также разместят автостоянку. Всего здесь предусмотрено 460 квартир, из которых 46 – однокомнатные, 345 – двухкомнатные и 69 – трехкомнатные.

Первый этаж станет нежилым, в нем планируется разместить вестибюль, лифтовой холл и технические помещения. В каждом из корпусов возведут три лифта грузоподъемностью 1 000 килограммов и один – 400 килограммов, уточнил глава департамента. Также строители благоустроят и озеленят территорию вокруг дома, возведя здесь детскую площадку и зону отдыха.

Ранее руководитель ведомства уточнял, что еще одну новостройку в Северном Тушине достроят уже в 2024 году. Сейчас в доме 31 на улице Героев Панфиловцев возводят монолитные конструкции и устраивают внутренние стены.

