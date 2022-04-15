Останкинская башня окрасится красным цветом в поддержку Всемирного дня гемофилии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Останкинская телебашня примет участие в международной акции во Всемирный день гемофилии, который отмечается 17 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РТРС.
С полуночи и в течение всего дня на медиафасаде башни будут крутить ролик в поддержку доноров, а с 19:00 ее подсветят красным цветом.
Видеоролик транслирует хештег #спасибодонорам и логотип благотворительной общественной организации "Всероссийское общество гемофилии".
Останкинская башня принимает участие в международной акции "Освети красным!" (Light It Up Red) с 2015 года. Красная подсветка привлекает внимание общественности к проблемам людей, страдающих нарушениями свертываемости крови.
Ранее Останкинская телебашня включила на медиафасаде открытку ко Дню космонавтики. До этого телебашня поздравила москвичей с Днем защитника Отечества и с Днем святого Валентина.
Кроме того, на Останкинской телебашне транслировали количество медалей сборной ОКР. Информация обновлялась каждый вечер во время Олимпиады.
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