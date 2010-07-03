Смотровую площадку "Москва-Сити" можно будет посетить бесплатно

По случаю первого дня рождения Смотровая площадка башни "Федерация" PANORAMA360 устраивает праздник. Подарком для желающих станут 500 бесплатных билетов. Они будут доступны при регистрации 15 апреля в 17:00.
Смотровая площадка PANORAMA360 открылась 21 апреля 2018 года и успела стать знаковой достопримечательностью столицы. Это технологичное и современное пространство для досуга. С высоты 89 этажа башни "Федерация-Восток" открывается панорамный вид на Москву и ее достопримечательности. Ориентироваться по ним помогает интерактивный гид с функцией дополненной реальности.
На Смотровой находится самая высокая в мире фабрика мороженого. В это воскресенье, 21 апреля, гости всех возрастов получат подарки и угостятся необычным разнообразным мороженым: апельсиновым щербетом на основе азота, крем-брюле с шоколадными крипсами, черно-белое мороженое и жареное мороженое.
Также на целый день запланирована насыщенная программа для детей, розыгрыши, танцевальное вечернее шоу и концерт.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.