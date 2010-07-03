Смотровую площадку "Москва-Сити" можно будет посетить бесплатно

Фото: www.mcity.ru

По случаю первого дня рождения Смотровая площадка башни "Федерация" PANORAMA360 устраивает праздник. Подарком для желающих станут 500 бесплатных билетов. Они будут доступны при регистрации 15 апреля в 17:00.

Смотровая площадка PANORAMA360 открылась 21 апреля 2018 года и успела стать знаковой достопримечательностью столицы. Это технологичное и современное пространство для досуга. С высоты 89 этажа башни "Федерация-Восток" открывается панорамный вид на Москву и ее достопримечательности. Ориентироваться по ним помогает интерактивный гид с функцией дополненной реальности.

На Смотровой находится самая высокая в мире фабрика мороженого. В это воскресенье, 21 апреля, гости всех возрастов получат подарки и угостятся необычным разнообразным мороженым: апельсиновым щербетом на основе азота, крем-брюле с шоколадными крипсами, черно-белое мороженое и жареное мороженое.

Также на целый день запланирована насыщенная программа для детей, розыгрыши, танцевальное вечернее шоу и концерт.