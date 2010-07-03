Строящийся по программе реновации дом на западе Москвы сдадут в 2020 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сдать дом на улице Кубинка, который строят в рамках программы реновации, собираются в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента строительства.

По словам руководителя ведомства Андрея Бочкарева, строители уже начали ограждать стройплощадку. Вскоре они обустроят котлован для возведения 14-этажного здания.

Односекционный дом будет соответствовать современным требованиям к жилым строениям. Из 99 квартир 42 будут однокомнатными, 36 – двухкомнатными и 21 – трехкомнатная. Площади в каждой из них увеличат за счет коридора, балконов и санузла.

Вход в подъезде сделают на уровне земли, чтобы он был удобным для маломобильных граждан и родителей с детскими колясками. Входные двери оснастят домофонами, а балконы и лоджии застеклят.

В департаменте добавили, что на первых этажах откроют магазины, кафе, салоны красоты и спортивные клубы. Чтобы избежать выноса грунта и грязи колесами автотранспорта со строительной площадки, рабочий выезд площадки оборудовали пунктом мойки колес.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. По закону жители ветхих пятиэтажек получают равнозначное жилье в новостройках либо могут претендовать на материальную компенсацию взамен прежних квартир.

В программу также включено благоустройство дворов, парковок и общественных пространств. Площадки для строительства домов выбирают эксперты.

Ранее стало известно, что с начала года в новое жилье переехали более тысячи москвичей. Уже запущено расселение из 50 старых домов в 33 новостройки в семи административных округах.

