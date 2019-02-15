В районе Внуково ограничат движение до 31 августа из-за инженерных работ

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Движение ограничат на нескольких улицах в районе Внуково с 18 февраля по 31 августа. Там будут вестись инженерные работы, сообщает информационный центр транспортного комплекса столицы.

С 18 февраля по 29 марта ограничат движение на участке 1-й Рейсовой улицы в районе дома №12, корпус 1. С 29 марта по 25 апреля движение будет ограничено в районе дома №12 по 1-й Рейсовой улице, с 10 мая по 31 августа – у дома №10.

С 10 мая по 20 августа ограничат движение на пересечении Большой Внуковской и 1-й Рейсовой улиц. С 18 февраля по 25 апреля – у дома №11 по Большой Внуковской улице.