Москва 24 покажет пресс-конференцию, посвященную развитию ТиНАО в 2023 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

17 января состоится пресс-конференция на тему "Итоги градостроительного развития ТиНАО в 2023 году".

Руководитель департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин расскажет, какие изменения произошли в ТиНАО в прошлом году и что предстоит сделать в перспективе.

Смотрите прямую трансляцию 17 января в 11:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.