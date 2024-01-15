15 января, 17:05События
Москва 24 покажет пресс-конференцию, посвященную развитию ТиНАО в 2023 году
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий
17 января состоится пресс-конференция на тему "Итоги градостроительного развития ТиНАО в 2023 году".
Руководитель департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин расскажет, какие изменения произошли в ТиНАО в прошлом году и что предстоит сделать в перспективе.
Смотрите прямую трансляцию 17 января в 11:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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