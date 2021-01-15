Подземный пешеходный переход отремонтируют на Новой Башиловке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В районе Аэропорт отремонтируют подземный пешеходный переход, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Для улучшения транспортной инфраструктуры и создания безопасной среды для пешеходов в столице активно модернизируют старые и возводят новые пешеходные переходы", – рассказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Уточняется, что переход расположен на улице Новой Башиловке у дома 16, сооружения 1. Специалисты в рамках ремонтных работ проведут облицовку тоннеля и сходов, обновят внутреннюю отделку и электроосвещение. Также будут отремонтированы деформационные швы, ступени и заменены вентиляционные решетки и водоснабжение.

Переход оборудуют всем необходимым для удобства маломобильных граждан. В частности, там появятся предупреждающие тактильные указатели, сигнальные полосы на первой и последней ступенях и вспомогательные поручни.

Ранее сообщалось, что под путями Савеловского направления МЖД планируется строительство пешеходного тоннеля. Будущий тоннель позволит пешеходам без риска для жизни переходить железную дорогу, чтобы пройти от перекрестка Дмитровского шоссе к улице Яблочкова. Тоннель станет продолжением уже существующего подземного перехода через Дмитровское шоссе. Его длина составит 55 метров, а ширина – 4 метра.

