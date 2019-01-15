Движение по Гостиничному проезду возобновлено после ЧП в метро

Фото: ЦОДД

На севере Москвы восстановили движение транспорта по Гостиничному проезду, прекращенное из-за инцидента на участке Люблинско-Дмитровской линии метро, сообщает Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в Twitter.

"Движение по Гостиничному проезду открыто. Ограничений в районе станции метро "Окружная" нет", – говорится в сообщении.

Движение по Гостиничному проезду временно прекращалось из-за сбоя в движении поездов на салатовой ветке метро. На участке между станциями "Окружная" и "Верхние Лихоборы" произошло поступление воды.

Причиной случившегося стала выбитая пробка тюбинга возле служебной платформы при строительстве второго вестибюля станции "Окружная". Последствия аварии устраняли более 100 человек.

Автомобилистов призвали объезжать этот участок по северо-восточной хорде и Алтуфьевскому шоссе. К настоящему моменту станции "Окружная", "Верхние Лихоборы" и "Селигерская" вновь открыты для пассажиров.