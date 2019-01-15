Скейт-парк с роллердромом и памп-треком обустроили в ЖК "Рассказово"

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На территории ЖК "Рассказово" в ТиНАО обустроили скейт-парк с памп-треком. Об этом сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.

"Скейт-парк стал частью единой рекреационной зоны, созданной в жилом комплексе. Она объединяет в себе не только дворы, но и пешеходные и веломаршруты, а также благоустроенную набережную озера. Площадку по достоинству оценят ребята с разным уровнем подготовки. Здесь комфортно будут себя чувствовать как новички, так и экстремалы со стажем", – рассказала исполняющая обязанности председателя Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Скейт-парк площадью в тысячу квадратных метров разделен на несколько зон. Оттачивать трюки скейтеры смогут на разных тренажерах, позволяющих выбирать оптимальный вариант контруклона. Длина трековой трассы составляет почти 100 метров.

Всего в рамках реализации проекта на участке в 34 га в ЖК "Рассказово" предусмотрено возведение десяти жилых домов, трех детских садов и школы, двух поликлиник, торгового центра и нескольких паркингов. В настоящее время уже введены в эксплуатацию шесть домов и многоуровневый парковочный комплекс.

Ранее глава департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин отмечал, что, по планам, общий объем финансирования в развитие ТиНАО до 2035 года составляет 7 триллионов рублей, где внебюджетные деньги занимают около 80 процентов.