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08:56

Более 125 тыс москвичей посетили флагманский офис "Мои документы" в ЦАО за год

город общество

08:56

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Более 125 тысяч жителей столицы посетили первый в России флагманский офис "Мои документы", который открылся год назад в ЦАО. В центре можно получить более 180 услуг, а также воспользоваться дополнительными сервисами, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Во флагманском офисе работает кабинет здоровья и отделение банка. Также москвичи могут зарегистрировать автомобиль, предварительно записавшись.

Кроме того, горожане могут подать документы на регистрацию юридических лиц, а также физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств.

Второй флагманский офис "Мои документы" открылся в июне в ЮЗАО. В центре работают сервисы: "Мое здоровье", "Мое фото", "Мой нотариус", "Мое искусство", "Мои путешествия", "Мой банк" и "Мое кафе".

Ранее центры государственных услуг "Мои документы" подвели итоги работы за 2018 год. Специалисты центров определили самую популярную у москвичей услугу. Самой востребованной госуслугой стало предоставление информации жилищного учета. С просьбой выдать единый платежный документ (ЕПД), выписку из домовой книги, копию ордера на жилое помещение поступило около трех миллионов обращений.

Самые популярные услуги на портале mos.ru

город общество

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