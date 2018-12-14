Бизнес-центр с портретом Вернадского откроет двери в 2019 году

14 декабря, 15:43
Фото: пресс-служба Москомархитектуры
Строительство бизнес-центра "Академик" с портретом ученого Владимира Вернадского на фасаде завершат в апреле–июне 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба Москомархитектуры.
По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, на сегодняшний день строители закончили монолитные работы на объекте.
Площадь БЦ с подземной автостоянкой на 520 машино-мест составляет примерно 47 тысяч квадратных метров. Его возводят на Проспекте Вернадского по проекту архитектурного бюро UNK project.
Основная часть комплекса в высоту достигает 14 этажей и имеет форму линзы, что нивелирует его толщину. При разработке проекта архитекторы сделали акцент на таких качествах, как монументальность и функционализм, соединив современные формы с архитектурными отсылками к истории района.
Особенностью проекта также является портрет Владимира Вернадского: изображение появляется на фасаде за счет различного сечения ламелей из алюминия. "Применение ламелей – распространенный прием в архитектуре, и вертикальные фасадные элементы характерны для застройки района Проспект Вернадского, которая формировалась в 1960–1980 годах прошлого века", – пояснил Сергей Кузнецов.
Он отметил, что, даже используя типовую фасадную систему, архитекторы сумели создать необычный визуальный эффект. "Лучше всего портрет ученого Владимира Вернадского будет просматриваться автомобилистами и пешеходами с противоположной стороны проспекта", – добавил главный архитектор столицы. По его словам, здание бизнес-центра планируют достроить во II квартале следующего года.
Согласно проекту, на первом этаже БЦ разместятся небольшие магазины и кафе. Кроме того, подъездные пути будут вести к разным уровням закрытой стоянки, что позволит снизить трафик в час пик, отметили в Москомархитектуры.
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