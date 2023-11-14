Общественно-деловой комплекс достроят в поселении Сосенском ТиНАО к 2027 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Два новых объекта общественно-делового комплекса на 6 тысяч человек планируют построить к 2027 году в поселении Сосенском ТиНАО Москвы. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Общая площадь двух зданий составит около 60 тысяч квадратных метров. Ввести их в эксплуатацию планируется до июня 2026 и 2027 годов соответственно. Инвестор вложит в этот проект 5,3 миллиарда рублей", – рассказал Ефимов.

По его словам, многофункциональный центр станет частью 35-го квартала поселения. Договор о строительстве был заключен с инвестором в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда.

Таким образом, застройщик частично или полностью освобождается от платы за изменение вида разрешенного использования земельного участка, уточнил он.

Первая очередь проекта сооружения центра с офисами и торговой галерей находится на завершающей стадии постройки, рассказал руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

"В рамках первой очереди на территории появится 3 018 новых рабочих мест", – сказал он.

Ранее Ефимов рассказывал, что в столице с января по сентябрь 2023 года приняли решение о реализации 26 проектов комплексного развития территорий общей площадью 313,81 гектара.

Благодаря редевелопменту площадок в столице будет создано не менее 90,5 тысячи новых рабочих мест. Объем инвестиций оценивается более чем в 871,5 миллиарда рублей, сказал он.

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