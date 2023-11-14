Москва онлайн покажет монтаж ГУМ-Катка на Красной площади

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

15 ноября зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире понаблюдать за тем, как проходит монтаж ГУМ-Катка на Красной площади.

Торжественное открытие катка запланировано на 29 ноября. С 30 ноября его смогут посетить все желающие. В будни взрослый билет будет стоить 700 рублей, детский – 300 рублей. В выходные и праздничные дни – 800 и 400 рублей соответственно.

Смотрите прямую трансляцию 15 ноября в 12:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.