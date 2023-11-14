14 ноября, 16:43События
Москва 24 покажет пресс-конференцию, посвященную молодежному форуму "Наследие"
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
15 ноября в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция "Новая среда общения и семейного отдыха: городской фестиваль VI молодежного форума "Наследие".
Где и когда пройдет фестиваль? Какой будет программа и почему на фестиваль нужно приходить всей семьей? Об этом и многом другом расскажут:
- руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов;
- ректор Московского финансово-промышленного университета "Синергия" Артем Васильев;
- представитель комплекса "Три вокзала. Депо".
Смотрите прямую трансляцию 15 ноября в 12:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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