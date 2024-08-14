Школа на 825 мест с панорамным остеклением возводится на северо-западе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/проектное решение

Школа на 825 мест с атриумом и панорамным остеклением строится в СЗАО, пишет портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на председателя Мосгосстройнадзора Антона Слободчикова.



"Школа на 825 мест строится с мая 2022 года за счет внебюджетных источников", – уточнил он.

Четырехэтажное здание, расположенное на территории бывшего Тушинского аэродрома, будет иметь несколько блоков и г-образную форму. На площади 12 тысяч "квадратов" разместят лабораторию, медиатеку, ИТ-полигон, две мастерские по обработке дерева и металла, два кабинета домоводства и актовый зал, а также залы для занятия спортом и оздоровительной физкультурой.

"В настоящий момент на объекте завершилось бетонирование, ведутся фасадные и внутренние отделочные работы, производится монтаж внутренних инженерных систем. Общестроительная готовность оценивается в 88%", – добавил Слободчиков.

Интерьеры выполнят в желтых, белых и серых тонах, а фасад выкрасят в яркие цвета.

"В школе также поставят панорамные окна и оборудуют атриум-трансформер, который можно использовать как лекторий или площадку для отдыха", – рассказал первый заместитель председателя комитета по архитектуре и градостроительству Сергей Кузнецов.

Объект нужен для жителей ЖК, чтобы обеспечить их социальной инфраструктурой. При этом застройщик уже ввел в эксплуатацию детсад на 300 мест.

В Москве продолжают возводить ряд образовательных объектов. Так, школа и детский зад появятся в Тропарево-Никулине в рамках реализации программы КРТ. Речь идет о территории на пересечении улиц Тропаревской и Никулинской.

