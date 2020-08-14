Москвичей приглашают поучаствовать в акции в честь Дня бездомных животных

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Москвичей приглашают принять участие в акции в честь Всемирного дня бездомных животных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"В честь Всемирного дня бездомных животных Мосприрода напоминает о благотворительной акции "Ласковый зверь" по сбору пожертвований и запускает флешмоб "Счастливый хвост", посвященный вашим домашним животным", – сообщили в пресс-службе.
В рамках акции москвичи могут передать сотрудникам центра "Пчеловодство" корм и хозяйственные товары для бездомных собак. Все собранные пожертвования будут отправлены в приют "Ласковый зверь".
Также горожанам предлагают выложить в социальных сетях фотографию со своим домашним питомцем. Под фотографией нужно поставить хештеги #счастливыйхвост #мосприрода #былостало #пчеловодство.
"Вы наверняка видели коллаж с фото, где на одной стороне голодный и грязный щенок, а на другой – радостный и довольный пес? Обычно такие преображения происходят благодаря любви и заботе хозяев о своих питомцах. У вас есть похожая история преображения? Делитесь ею в социальных сетях", – рассказали в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что Московский зоопарк 17 августа проведет лекции о том, как заботиться о бездомных животных. Зоопарк подготовил просветительскую программу "Рука и лапа". Всех ждут лекции по основам зоопсихологии, ветеринарии, советы по приручению бездомных собак и кошек и их содержанию. Мастер-классы будут идти с 12:00 до 18:00.
С этого года Московский зоопарк станет регулярным участником Всемирного дня защиты бездомных животных. Всех, кто решил взять из приюта кошку, будут ждать с 15:00 до 18:00 в открытом лектории у главного входа в зоопарк.
Всемирный день защиты бездомных животных отмечается в третью субботу августа. В этом году он пришелся на 17 августа. По всему миру в этот день проходят просветительские и благотворительные мероприятия. Дату утвердили в 1992 году по инициативе Международного общества прав животных.
Государство может потратить до 25 миллионов на один приют для бездомных животных
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