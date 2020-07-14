В столице подвели итоги добровольческой акции "Мы вместе"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Более 21 тысячи москвичей присоединились к масштабной добровольческой акции "Мы вместе", которая проходила в России с конца марта, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Волонтеры помогали всем, кому требовалось особое внимание, вплоть до начала июня, несмотря а то, что режим самоизоляции к этому времени закончился. На протяжении трех месяцев они доставляли продукты, лекарства, корм для животных и другие необходимые вещи пожилым людям, многодетным семьям и всем тем, кому нужна был помощь.

В столице работали девять добровольческих штабов и четыре кол-центра. Заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что во время акции волонтерам поступило более 33 тысяч заявок, и все они оперативно выполнялись.

Она добавила, что операторы горячей линии приняли 150 тысяч звонков, причем они не только передавали заявки в волонтерские штабы, но также консультировали тех, кто звонил с этой целью.

"От имени правительства Москвы благодарю всех участников акции – за чуткость и неравнодушие, за энергичность и готовность помогать. В том, что город методично и уверенно справился с последствиями пандемии на ее пике, вне всяких сомнений, есть и ваша большая заслуга. Спасибо вам, волонтеры!" – сказала Сергунина.

Волонтеры штаба по ЮЗАО и ТиНАО выполнили 4,9 тысячи заявок, по ЮАО – 4,3 тысячи, по СВАО – 4 тысячи, по ВАО – 3,9 тысячи, по ЗАО – 3,5 тысячи, по САО и ЗелАО – 3,4 тысячи, по ЮВАО – 3,2 тысячи, по СЗАО – 3,2 тысячи, по ЦАО – 2,7 тысячи заявок.

Все волонтеры проходили дистанционное обучение, а после его окончания — инструктаж в штабе. Перед выполнением заявок им измеряли температуру и выдавали средства индивидуальной защиты.

Ранее сообщалось, что самой старшей жительнице столицы, которой помогали волонтеры, прошлым летом исполнилось 105 лет.

Операторы кол-центров принимали обращения по телефону горячей линии +7 (800) 200-34-11. С 27 марта по конец мая общая продолжительность звонков составила почти 1,2 миллиона минут. Это 20 тысяч часов или 833 дня.

Среди волонтеров было более ста семейных пар. Также в акции участвовали свыше 400 организаций. Это продуктовые сети, кафе, транспортные компании, операторы сотовой связи и производители питьевой воды.