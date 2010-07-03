В центре Москвы полностью открыли движение после проведения велофестиваля

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Движение в штатном режиме восстановлено по всему участку ночного велофестиваля. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГКУ "Центр организации дорожного движения".

"Движение по всему участку ночного велофестиваля открыто. Ограничений в центре нет", – заявили в ведомстве.

Отмечается, что движение на центральных улицах Москвы было перекрыто вчера, начиная с 13:00. Причиной стало проведение ночного велофетсиваля. Сообщается, что его участники установили новый мировой рекорд Гиннесса: 2 тысячи 620 человек смогли образовать фигуру велосипеда.