Москва онлайн: Дмитрий Губерниев и другие известные люди выйдут на субботник на ВДНХ

Фото: Москва 24/Александр Авилов

15 апреля зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире наблюдать за тем, как на территории ВДНХ проходит весенний субботник. Корреспондент Анна Луговская примет участие в мероприятии и пообщается с другими любителями чистоты.

Вместе с волонтерами и горожанами убирать территорию выставки будут:



летчик-космонавт, Герой России, президент центра "Космонавтика и авиация" Федор Юрчихин;

телеведущая, актриса театра и кино Ольга Спиркина;

телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

Смотрите прямую трансляцию 15 апреля в 10:00 на этой странице или на портале Москва онлайн . Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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