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Москва онлайн: Дмитрий Губерниев и другие известные люди выйдут на субботник на ВДНХ
Фото: Москва 24/Александр Авилов
15 апреля зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире наблюдать за тем, как на территории ВДНХ проходит весенний субботник. Корреспондент Анна Луговская примет участие в мероприятии и пообщается с другими любителями чистоты.
Вместе с волонтерами и горожанами убирать территорию выставки будут:
- летчик-космонавт, Герой России, президент центра "Космонавтика и авиация" Федор Юрчихин;
- телеведущая, актриса театра и кино Ольга Спиркина;
- телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.
Смотрите прямую трансляцию 15 апреля в 10:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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