Тоннель под МКАД на юге Москвы построен на 45% – Бочкарев

11:27
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Строительство тоннеля под Московской кольцевой автодорогой (МКАД) на юге столицы, которое осуществляется в рамках проекта по созданию Московского скоростного диаметра, завершено на 45%, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
"На участке скоростного диаметра от МКАД до магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе продолжаются работы по сооружению защитного экрана тоннеля, на сегодняшний день установлено 66 из 73 труб, причем 40 труб уже забетонированы", – заявил он.
По словам Бочкарева, общая протяженность тоннеля составляет чуть более 100 метров, из которых 64,8 метра приходятся на его закрытую часть, а остальные – на открытые рамповые участки.
Как пояснил гендиректор генерального подрядчика АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов, строительство осуществляется без ограничения движения по кольцевой дороге. Он отметил, что наиболее трудоемким и ответственным этапом строительства тоннеля является сооружение защитного экрана.
"В ходе строительных работ ведется круглосуточный мониторинг для обеспечения полной сохранности дорожного полотна МКАД. В конце апреля планируется приступить к цементации грунтового массива", – сказал Кравцов.
Ранее сообщалось, что строители начали сооружение моста через реку Битцу на участке Юго-Восточной хорды от МКАД до трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе, который станет частью Московского скоростного диаметра.
Уточняется, что длина моста составит 109 метров. В настоящее время уже завершены работы по погружению всех свай двух из пяти опор конструкции, идет подготовка к сооружению оставшихся.
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