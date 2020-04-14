Энергетики досрочно завершили устройство электросетей для инфекционной больницы в ТиНАО

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Столичные энергетики досрочно закончили работы по строительству электросетевой инфраструктуры для инфекционной больницы в поселении Вороновском. Стройка медицинского центра осуществляется в ТиНАО, говорится на сайте компании "Россети".

"Строящаяся больница будет оснащена самыми современными медицинскими системами, позволяющими на 100% работать в реанимационном режиме", – заявили в пресс-службе организации.

Отмечается, что рабочие трудились на стройплощадке в Троицком административном округе в круглосуточном режиме с 11 марта. Персонал работал в 3 смены.

В результате энергетиками было проложено свыше 80 километров кабельных линий от подстанции "Былово" (основные КЛ) и подстанции "Лебедево" (резервные КЛ).

Кроме того, в строй ввели цифровой распределительный пункт. Благодаря ему станет возможно улучшить системы защиты и управления объекта.

Общая площадь зданий инфекционного центра составит 81,3 тысячи квадратных метров. Впервые о строительстве больницы в ТиНАО мэр Москвы Сергей Собянин объявил 10 марта. Медучреждение возводится рядом с деревней Голохвастово.

Центр будет состоять из 12 корпусов и сможет единовременно принимать до 500 пациентов с коронавирусом. К работам приступили 19 марта.

Ранее сообщалось, что газопровод для новой инфекционной больницы в ТиНАО проложат за 12 дней.