Энергетики досрочно завершили устройство электросетей для инфекционной больницы в ТиНАО

18:23
Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Столичные энергетики досрочно закончили работы по строительству электросетевой инфраструктуры для инфекционной больницы в поселении Вороновском. Стройка медицинского центра осуществляется в ТиНАО, говорится на сайте компании "Россети".
"Строящаяся больница будет оснащена самыми современными медицинскими системами, позволяющими на 100% работать в реанимационном режиме", – заявили в пресс-службе организации.
Отмечается, что рабочие трудились на стройплощадке в Троицком административном округе в круглосуточном режиме с 11 марта. Персонал работал в 3 смены.
В результате энергетиками было проложено свыше 80 километров кабельных линий от подстанции "Былово" (основные КЛ) и подстанции "Лебедево" (резервные КЛ).
Кроме того, в строй ввели цифровой распределительный пункт. Благодаря ему станет возможно улучшить системы защиты и управления объекта.
Общая площадь зданий инфекционного центра составит 81,3 тысячи квадратных метров. Впервые о строительстве больницы в ТиНАО мэр Москвы Сергей Собянин объявил 10 марта. Медучреждение возводится рядом с деревней Голохвастово.
Центр будет состоять из 12 корпусов и сможет единовременно принимать до 500 пациентов с коронавирусом. К работам приступили 19 марта.
Ранее сообщалось, что газопровод для новой инфекционной больницы в ТиНАО проложат за 12 дней.
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