Фото: портал мэра и правительства Москвы

В библиотеке Дома Гоголя прошла лекция на тему финансовой безопасности, где москвичам рассказали, как не стать жертвой финансовых пирамид. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

На лекции выступил управляющий Федерального общественно-государственного фонда по защите прав вкладчиков и акционеров Марат Сафиулин, который рассказал о видах и особенностях современных финансовых мошеннических схем.

Спикер объяснил гостям, как защитить свои сбережения, а также рассказал о поддержке пострадавших.

На встрече посетители смогли задать интересующие их вопросы и обсудить с экспертом конкретные случаи вовлечения в сомнительные финансовые организации.

Лекцию организовали совместно с департаментом финансов столицы, департаментом культуры города Москвы и Федеральным общественно-государственным фондом по защите прав вкладчиков.

"В прошлом году мы запустили проект "Финансовая грамотность в московских библиотеках", в рамках которого столичные финансисты дают гражданам полезные советы по личным финансам", – сообщила руководитель столичного департамента финансов Елена Зяббарова.

Ранее сообщалось, что в Рыбинске задержали женщину, которая создала финансовую пирамиду под видом заработка на инвестициях. Блогерша обманывала своих подписчиков и похитила у них 300 миллионов рублей. На украденные деньги женщина одевалась в дорогих магазинах и приобрела недвижимость.

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