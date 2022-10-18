ЦБ РФ за 9 месяцев выявил более 3,5 тыс компаний с признаками нелегальной деятельности

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Банк России за первые девять месяцев текущего года выявил более 3,5 тысячи компаний с признаками нелегальной деятельности, рассказали РИА Новости в пресс-службе Банка России.

Как уточняется, среди выявленных компаний почти 1,5 тысячи компаний с признаками финансовых пирамид, более 1200 нелегальных кредиторов и свыше 900 нелегальных форекс-дилеров.

В ведомстве добавили, что частично рост количества выявленных интернет-проектов в сравнении в прошлым годом объясняется тем, что Банк России более четко и качественно настроил свою систему мониторинга интернет пространства.

Ранее директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ, экономист Алексей Зубец оценил роль банков в создании финансовых пирамид. Он заявил, что крупные или средние банки, участвующие в незаконных финансовых схемах, могут потерять репутацию или лишиться выданной Банком России лицензии.

По словам экономиста, раньше на YouTube встречалось большое число роликов, смонтированных из выступлений президента РФ Владимира Путина с обещанием денежных выплат. Зубец назвал такие видео "очень циничным мошенничеством" и отметил, что за некоторыми из них стояли украинские авторы.

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