Еще 4000 москвичей могут въехать в новые квартиры по программе реновации до Нового года

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов
До конца года по программе реновации в столице планируется начать расселение еще около четырех тысяч человек, сообщает Агентство "Москва".
Сегодня в новые дома расселяют уже примерно 6,5 тысячи участников программы из шести округов – Восточного, Северо-Восточного, Западного, Юго-Западного, Южного и Северного. В ближайшее время реновация затронет Юго-Восточный округ.
Как сообщил замглавы департамента здравоохранительной политики Андрей Валуй, на данный момент ведется заселение 22 "стартовых" домов, куда переезжают жители 31 старого дома.
12 декабря в Бескудниковском районе столицы началось расселение четвертой пятиэтажки по программе реновации. В новостройки идет расселение жильцов уже 438 квартир на севере столицы.
Сначала с разницей в несколько недель смотровые ордера получили жители домов 52 и 54 на Бескудниковком бульваре, затем началось расселение дома 89, корпус 1 на Дмитровском шоссе. 11 декабря съезжать начали из соседнего второго корпуса.
К настоящему времени в районе для заселения готовы пять стартовых домов по адресам: Дмитровское шоссе, 68, Бескудниковский бульвар, дома 3, 5, 11, корпус 1 и дом 13.
Всего в этом районе в программу реновации включено 37 домов и утверждено 15 стартовых площадок.
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