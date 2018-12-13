Ледяные копии мировых достопримечательностей появятся на Поклонной горе

Фото: портал мэра и правительства Москвы
С 29 декабря до 13 января на Поклонной горе пройдет фестиваль "Ледовая Москва. В кругу семьи". В этом году его посвятят великим цивилизациям. Об этом рассказал автор и организатор проекта Александр Ковтунец.
"Одной из самых интересных скульптур в экспозиции "Ледовой Москвы" станет копия главной достопримечательности Рима. Речь идет о Колизее. В древнее время этот амфитеатр использовался в качестве арены для гладиаторских боев", – сказал он.
У входа на площадку фестиваля появятся ледяные фигуры двух ассирийских крылатых быков, чьи каменные изваяния часто "охраняли" храмы и дворцы Ассирии. На площадке также появятся копии дворца китайских императоров, главного храма древних Афин Парфенона, Большого сфинкса и пирамиды Хеопса из Египта. Традиционной визитной карточкой фестиваля станет копия Кремлевской стены с пятью башнями и каскадом ледяных горок.
Как сообщает портал мэра и правительства Москвы, высота самой маленькой скульптуры будет достигать метра, а размер самой большой составит 10 метров.
Посетители также смогут увидеть ледяную копию Круглого стола, за которым сидели легендарные рыцари короля Артура, Экскалибура и ледяные копии картин Рафаэля, Микеланджело и Боттичелли.
Кроме того, в рамках фестиваля в парке Победы ежедневно будут идти концерты, спектакли и представления. Дети и взрослые также смогут посетить городок народных игровых забав "Закрутиха".
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