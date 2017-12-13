Около 11 тысяч человек в месяц посещают шоу-рум по программе реновации на ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Около 34 тысяч горожан посетило шоу-рум квартир по программе реновации на ВДНХ со времени его открытия в сентябре 2017 года. Каждый месяц там бывает примерно 11 тысяч человек, каждый день – около 350, а в выходные – 1100–1200, заявил глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

По его словам, 70 процентов посетителей положительно отозвались о шоу-руме, сообщает пресс-служба ведомства. Его руководитель подчеркнул важность того, что отзывы о посещении хорошие. В департаменте внимательно относятся к этим оценкам и постоянно анализируют анкеты, добавил Левкин. Так выясняются детали, нуждающиеся в доработке.

Глава ведомства привел в пример итоги первой летней экспозиции, которая работала в рамках Московского урбанистического форума. Благодаря этим результатам внесли существенные изменения. На кухне заменили ламинат на плитку, на балконах сделали пол из плитки. Коридор в однокомнатной квартире увеличили без потери жилой площади, организовали гардеробную или кладовку для хранения вещей.

Согласно результатам ежедневного опроса, большинству горожан нравятся планировка и внутренняя отделка представленных квартир. Многие высказывают пожелания сделать балкон на кухне с более низкими порогами, раковину в туалете, гардеробные во всех квартирах, изменить конфигурацию коридора и кладовки.

Шоу-рум на ВДНХ расположен на главной аллее рядом с павильоном "Космос". Работает он без выходных с 10:00 до 19:00. В шоу-руме представлены образцы однокомнатных, двухкомнатных и трехкомнатных квартир с отделкой комфорт-класса.