Около 11 тысяч человек в месяц посещают шоу-рум по программе реновации на ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Около 34 тысяч горожан посетило шоу-рум квартир по программе реновации на ВДНХ со времени его открытия в сентябре 2017 года. Каждый месяц там бывает примерно 11 тысяч человек, каждый день – около 350, а в выходные – 1100–1200, заявил глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.
По его словам, 70 процентов посетителей положительно отозвались о шоу-руме, сообщает пресс-служба ведомства. Его руководитель подчеркнул важность того, что отзывы о посещении хорошие. В департаменте внимательно относятся к этим оценкам и постоянно анализируют анкеты, добавил Левкин. Так выясняются детали, нуждающиеся в доработке.
Глава ведомства привел в пример итоги первой летней экспозиции, которая работала в рамках Московского урбанистического форума. Благодаря этим результатам внесли существенные изменения. На кухне заменили ламинат на плитку, на балконах сделали пол из плитки. Коридор в однокомнатной квартире увеличили без потери жилой площади, организовали гардеробную или кладовку для хранения вещей.
Согласно результатам ежедневного опроса, большинству горожан нравятся планировка и внутренняя отделка представленных квартир. Многие высказывают пожелания сделать балкон на кухне с более низкими порогами, раковину в туалете, гардеробные во всех квартирах, изменить конфигурацию коридора и кладовки.
Шоу-рум на ВДНХ расположен на главной аллее рядом с павильоном "Космос". Работает он без выходных с 10:00 до 19:00. В шоу-руме представлены образцы однокомнатных, двухкомнатных и трехкомнатных квартир с отделкой комфорт-класса.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: