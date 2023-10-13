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13 октября, 15:27

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Москва 24: специалисты расскажут о новом музее в гараже Константина Мельникова

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В понедельник, 16 октября, в ситуационном центре правительства Москвы состоится пресс-конференция, посвященная постоянной экспозиции Музея транспорта Москвы, которая откроется в конце 2024 года в гараже Константина Мельникова на Новорязанской улице, 27.

Подробнее о здании, концепции новой площадки и экспонатах расскажут:

  • директор Музея транспорта Москвы Оксана Бондаренко;
  • заместитель директора по научно-исследовательской деятельности Музея транспорта Москвы Иван Дементьев;
  • основатель бюро, генеральный директор Planet9 Агния Стерлигова;
  • креативный директор, продюсер бюро Pitch Борис Кислицин;
  • методист детской линии Музея транспорта Москвы Наталья Гомберг;
  • специалист по музейному проектированию и универсальному дизайну Полина Чубарь.

Смотрите прямую трансляцию 16 октября в 11:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

городпресс-конференция
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