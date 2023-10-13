Москва 24: специалисты расскажут о новом музее в гараже Константина Мельникова

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В понедельник, 16 октября, в ситуационном центре правительства Москвы состоится пресс-конференция, посвященная постоянной экспозиции Музея транспорта Москвы, которая откроется в конце 2024 года в гараже Константина Мельникова на Новорязанской улице, 27.

Подробнее о здании, концепции новой площадки и экспонатах расскажут:



директор Музея транспорта Москвы Оксана Бондаренко;

заместитель директора по научно-исследовательской деятельности Музея транспорта Москвы Иван Дементьев;

основатель бюро, генеральный директор Planet9 Агния Стерлигова;

креативный директор, продюсер бюро Pitch Борис Кислицин;

методист детской линии Музея транспорта Москвы Наталья Гомберг;

специалист по музейному проектированию и универсальному дизайну Полина Чубарь.

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Смотрите прямую трансляцию 16 октября в 11:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.