13 октября, 15:27События
Москва 24: специалисты расскажут о новом музее в гараже Константина Мельникова
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В понедельник, 16 октября, в ситуационном центре правительства Москвы состоится пресс-конференция, посвященная постоянной экспозиции Музея транспорта Москвы, которая откроется в конце 2024 года в гараже Константина Мельникова на Новорязанской улице, 27.
Подробнее о здании, концепции новой площадки и экспонатах расскажут:
- директор Музея транспорта Москвы Оксана Бондаренко;
- заместитель директора по научно-исследовательской деятельности Музея транспорта Москвы Иван Дементьев;
- основатель бюро, генеральный директор Planet9 Агния Стерлигова;
- креативный директор, продюсер бюро Pitch Борис Кислицин;
- методист детской линии Музея транспорта Москвы Наталья Гомберг;
- специалист по музейному проектированию и универсальному дизайну Полина Чубарь.
Смотрите прямую трансляцию 16 октября в 11:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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