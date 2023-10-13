Москва онлайн покажет консервацию фонтана "Дружба народов" на ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

16 октября зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть пресс-тур, посвященный консервации на зиму фонтана "Дружба народов" на территории ВДНХ. Мастер участка ГБУ "Гормост" Игорь Михальков расскажет о том, какие именно работы предстоит провести специалистам.

Сезон работы фонтанов завершился 5 октября. До наступления холодов специалисты должны будут законсервировать сооружения, сняв с них техническое оборудование и подсветку, укрыв скульптурные композиции от снега и льда.

Смотрите прямую трансляцию 16 октября в 11:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.