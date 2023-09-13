Свыше 13 тыс человек посетили павильон "Макет Москвы" с 8 по 10 сентября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Более 13 тысяч человек посетили павильон "Макет Москвы" на ВДНХ с 8 по 10 сентября, передает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на руководителя столичного департамента градостроительной политики Сергея Левкина.

8 сентября его посетили порядка 3 тысяч детей более чем из 90 школ. Ребята узнали об истории создания города в миниатюре. Школьников познакомили с техническими возможностями макета. В выходные павильон посетили более 10 тысяч человек.

"Посмотреть макет Москвы и присоединиться к празднованию Дня города жители столицы в основном приходили семьями, компаниями, группами. Также павильон посетили гости из других городов страны: Красноярска, Екатеринбурга, Казани, Севастополя, Калининграда", – сказал Левкин.

Посмотреть на миниатюру пришли и посетители из других стран, например Китая, Казахстана, Узбекистана, Белоруссии и Японии.

Помимо светотехнических шоу, гостям понравилась новая фотовыставка, посвященная 170-летию выдающегося инженера Владимира Шухова.

Павильон "Макет Москвы" на Сиреневой аллее ВДНХ появился в 2017 году. За этот период его посетили свыше 1,7 миллиона гостей.

Ранее стало известно, что сезон концертов и шоу завершился в Зеленом театре ВДНХ. За лето театр посетили более 90 тысяч человек. На сцене под открытым небом выступали легенды отечественного рока и популярные артисты эстрады.

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