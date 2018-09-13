В 29 домах на севере Москвы заменили системы газоснабжения

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С начала этого года в 29 домах на севере столицы по программе капитального ремонта заменили системы газоснабжения. Об этом рассказали в пресс-службе фонда капитального ремонта многоквартирных домов Москвы.

"Внутридомовые инженерные системы газоснабжения заменили в 29 многоквартирных домах Северного административного округа", – сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что системы были обновлены полностью вплоть до замены гибкой подводки к плитам и газовым колонкам. Сотрудники специализированных подрядных организаций установили в подводки диэлектрические вставки, а также заменили краны.

Теперь во время пожара новые краны автоматически заблокируют подачу газа, а диэлектрические вставки и специальное покрытие гибких подводок предусматривает защиту от "блуждающих" токов.

Ранее сообщалось, что в рамках программы капремонта в многоквартирных домах в 2019 году проведут строительные работы в 16 зданиях Таганского района столицы.

Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Москвы реализуется с июля 2015 года. Сейчас в нее включены 27 тысяч 749 домов общей площадью 244,5 миллиона квадратных метров. В рамках программы запланирован ремонт более 350 тысяч инженерных систем и конструктивных элементов и замена 112 тысяч лифтов.