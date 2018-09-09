09 сентября 2018, 07:47Город
Ремонт в 16 зданиях Таганского района планируют провести в 2019 году
Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко
В рамках "Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах" запланированы строительные работы в 16 зданиях столичного района Таганский, передает Агентство "Москва".
Как уточнили в префектуре Центрального административного округа, капремонт планируют провести в следующем году.
В домах на территории района приведут в порядок фасады и системы водоснабжения.
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