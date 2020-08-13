В Ломоносовском районе Москвы построят дом с подземной стоянкой

21:23
Фото: stroi.mos.ru
Руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов объявил, что в 2021 году в Ломоносовском районе столицы введут в эксплуатацию новый дом по программе реновации. Об этом сообщается на портале мэра и правительства города.
На данный момент на объекте, который расположен на улице Архитектора Власова, завершены работы по возведению монолита. Специалисты приступили к черновой отделке квартир и внутренним работам.
Жилой дом строится по индивидуальному проекту. В нем предусмотрена одноуровневая подземная стоянка. Сам дом облицуют плитами из керамогранита с установкой коробов для кондиционеров.
В здании будет 216 квартир. Первый этаж, по задумке проектировщиков, будет нежилым – его отведут под объекты социального, коммерческого и культурного назначения. Кроме того, тут будет выход к лифтам грузоподъемностью 630 и 1000 килограммов.
Жилой дом адаптируют для семей с колясками и маломобильных жильцов. Дополнительно в новостройке появятся системы охраны, контроля и управления доступом, а также пожарная сигнализация, оповещение и видеонаблюдение.
"Для жителей микрорайона создадут качественную и социально ориентированную городскую среду – здесь построят новый физкультурно-оздоровительный комплекс, детский сад на 250 мест и центр социального обслуживания, которыми смогут пользоваться жители не только новостроек по программе реновации, но и всего района", – заявил Загрутдинов.
Руководитель департамента строительства отметил, что всего в Юго-Западном административном округе в программу реновации включены 520 домов и 48 стартовых площадок. Конкретно на Ломоносовский район их утверждено две, переселение коснется жителей 15 домов.
12 августа столичные власти определили этапы расселения ее участников. Первый этап – 2020–2024 годы, второй этап – 2025–2028 годы, третий – 2029–2032 годы. Есть еще 688 домов, для которых сроки расселения не определены. Когда все документы будут утверждены, их жителям отдельно сообщат о сроках переезда.
Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, городские власти намерены реализовать программу в полном объеме. Он напомнил, что уже принят федеральный закон, сделаны градостроительная документация и проекты планировок.
"Москва сегодня": власти определили поэтапный график реализации программы реновации
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