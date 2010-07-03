В Екатерининском парке устроят скоростное наматывание портянок

Поделиться в социальных сетях:
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
В ближайшую субботу в Екатерининском парке состоится празднование Дня Преображенского полка – на площади перед сценой организуют тематическую интерактивную зону, где все желающие смогут попробовать свои силы в пришивании подворотничок, наматывании портянок на скорость, а также сборке оружия. Об этом пишет Агентство "Москва".
На главной сцене парка запланированы концертная программа с участием ведущих российских исполнителей, а также показательные выступления роты почетного караула 154-го отдельного комендантского Преображенского полка.
Юных посетителей приглашают на мастер-классы по изготовлению оригинальных открыток и управлению стрелецким бердышом.
Праздничная программа стартует в 13:00 и продлится до 18:00.
Ранее на ВДНХ стартовала спортивная неделя фестиваля уличной культуры "Ритм моего города". В среду состоятся мастер-классы по паркуру и фрирану, соревнования на скорость и ловкость, а также дискуссия о философии уличных видов спорта. Четверг станет днем стритбола с турнирами и мастер-классами. Кроме того, на этой неделе можно будет увидеть трюки в исполнении профессионалов BMX, скейтбординга и самокатного спорта, а также поиграть в кикер, настольный хоккей и панна-футбол.
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: