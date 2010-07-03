В Екатерининском парке устроят скоростное наматывание портянок

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

В ближайшую субботу в Екатерининском парке состоится празднование Дня Преображенского полка – на площади перед сценой организуют тематическую интерактивную зону, где все желающие смогут попробовать свои силы в пришивании подворотничок, наматывании портянок на скорость, а также сборке оружия. Об этом пишет Агентство "Москва".

На главной сцене парка запланированы концертная программа с участием ведущих российских исполнителей, а также показательные выступления роты почетного караула 154-го отдельного комендантского Преображенского полка.

Юных посетителей приглашают на мастер-классы по изготовлению оригинальных открыток и управлению стрелецким бердышом.

Праздничная программа стартует в 13:00 и продлится до 18:00.

Ранее на ВДНХ стартовала спортивная неделя фестиваля уличной культуры "Ритм моего города". В среду состоятся мастер-классы по паркуру и фрирану, соревнования на скорость и ловкость, а также дискуссия о философии уличных видов спорта. Четверг станет днем стритбола с турнирами и мастер-классами. Кроме того, на этой неделе можно будет увидеть трюки в исполнении профессионалов BMX, скейтбординга и самокатного спорта, а также поиграть в кикер, настольный хоккей и панна-футбол.