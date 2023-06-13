Москва онлайн покажет экскурсию по ландшафтному аттракциону "Лента Мебиуса"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

14 июня зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть экскурсию по новому ландшафтному аттракциону "Лента Мебиуса", который открылся на ВДНХ.

"Лента Мебиуса" – это уникальный непрерывный пешеходный маршрут в форме знака бесконечности, который составляет единый комплекс с Садом пяти чувств. Корреспондент Анна Луговская пообщается со старшим советником генерального директора ВДНХ Михаилом Казанцевым об этом уникальном арт-объекте и узнает все особенности проделанной работы.

Смотрите прямую трансляцию 14 июня в 14:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.