Жителей Москвы предупредили о ливне, грозе и сильном ветре до конца воскресенья

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Ливень, гроза и сильный ветер ожидаются в столице до конца воскресенья, 13 июня. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"По прогнозам синоптиков Росгидромет, в ближайшие часы с сохранением до конца суток 13 июня в Москве ожидается ливневой дождь, гроза, при грозе усиление ветра с порывами до 15 м/с", – заявили в пресс-службе столичного управления МЧС РФ.
Аналогичное предупреждение распространили в Московской области. В регионе в ближайшие один – два часа с последующим сохранением до конца суток начнутся дожди, гроза с ливнем, также возможен град. Ветер усилится до 17 метров в секунду.
В МЧС посоветовали горожанам воздержаться от поездок, а также не парковать машины под деревьями или шаткими конструкциями. Пешеходам следует избегать домов с неустойчивой кровлей.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что 13 июня, станет самым теплым днем в Москве с начала лета. При этом специалист исключил достижение абсолютного температурного рекорда для этого дня.
Утром в Москве потеплеет до 20 градусов
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