Префект СВАО открыл форсайт-сессию по программе "Мой район"

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Префект Северо-Восточного административного округа Москвы Алексей Беляев открыл форсайт-сессию по программе "Мой район". Об этом сообщает Агентство "Москва".

Беляев рассказал, что к настоящему моменту были рассмотрены возможности развития социальной инфраструктуры. В частности, были затронуты темы здравоохранения, транспорта и благоустройства города.

"Сегодня у нас комплексно и масштабно развернуты работы на 10 объектах. Мы рассчитываем к сентябрю завершить работы и дать возможность нашим жителям пользоваться замечательными объектами", – заявил он.

Также на мероприятии выступил первый заместитель руководителя департамента культуры Москвы Сергей Перов. Он отметил, что на территории района находится крупнейший культурный кластер ВДНХ, в котором находятся четыре федеральных музея.

Он также попросил жителей СВАО поделиться своими предложениями по развитию культурных центров и кластеров в районе, добавив, что от этого зависит, в каких объектах будут происходить изменения в первую очередь.

"Когда вы будете смотреть на перспективы развития в сфере культуры вашего округа, большая просьба принять за основу те объекты культуры, которые уже существуют в округе. Кроме больших объектов культуры, у нас на территории находится порядка 100 учреждений культуры", – заключил Беляев.

Ранее префект Зеленоградского административного округа (ЗелАО) Москвы Анатолий Смирнов открыл форсайт-сессию по программе "Мой район". Смирнов поблагодарил жителей Зеленограда за активное участие в общегородских мероприятиях и голосованиях. Глава округа также пожелал всем участникам успешной работы, после чего выразил надежду, что все представленные идеи будут реализованы.

Форсайт-сессии по программе "Мой район" проходят в столичных округах с 3 по 25 июня. Главной задачей форсайт-сессии является сбор предложений с целью развития программы "Мой район".

