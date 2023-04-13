Москва онлайн покажет, как специалисты промывают памятник Пушкину после зимы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

14 апреля зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире наблюдать за промывкой памятника Пушкину на одноименной площади. Вы увидите, как специалисты проверяют его на наличие повреждений, а после промывают с помощью специальных растворов.

За апрель планируется подготовить к весенне-летнему периоду более 1,1 тысячи столичных памятников.

Общегородской субботник пройдет в столице 15 апреля. В нем примут участие сотрудники комплекса городского хозяйства, предприятий и организаций, школьники, студенты.

Смотрите прямую трансляцию 14 апреля в 10:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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