Почти 1,4 млн человек вышли на субботник в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На первый общегородской субботник в Москве вышли около 1,38 миллиона человек, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Он уточнил, что это данные на 10:00, при этом ожидается, что число участников вырастет до 1,4 миллиона.

Заммэра рассказал, что в работах по уборке и благоустройству города после зимы задействовано около 10 тысяч единиц различной техники. Традиционно в этот день промоют шампунем дороги, тротуары, дворовые территории, парковочные места, а также промоют фасады домов.

Бирюков добавил, что в городе ведется работа по прогребанию газонов и прометанию территорий. 13 апреля в столице высадят около 2,5 тысячи деревьев и более 7,5 тысячи кустарников.

Ранее сообщалось, что 13 апреля традиции массовой уборки столичных парков и общественных пространств от скопившегося за зиму мусора исполняется 100 лет. По такому случаю для субботников даже придумали специальный девиз: "Чи100 в парке".

Москвичи с 10 утра начали очищать газоны от прошлогодней листвы, подметать дорожки, красить скамейки, убирать мусор и высаживать деревья. Работы проходят в парках, скверах, на набережных, в других зонах отдыха и во дворах. Принять в субботнике участие могут все желающие – необходимый инвентарь им предоставляют на месте, в частности, фартуки, перчатки, грабли и мешки для мусора.

Чтобы убирать было веселее, на некоторых площадках подготовили развлекательную программу и угощение. К примеру, в парке "Сокольники" субботник проходит под музыку, а по завершении всех работ состоится праздничное чаепитие.

В сквере у станции метро "Люблино" уборка проходит в формате экологического квеста "Чистые игры". Участникам предлагают разделиться на команды и посоревноваться в уборке территории, победителей ждут призы. В сквере будут угощать кашей и горячим чаем. В парке "Ростокинский акведук" запланировали развлекательную программу с выступлением любительского хора и конкурсами.

Кроме того, 13 апреля, в честь столетия со дня проведения первого в стране субботника на его "родину" – в депо Москва-Сортировочная – прибудет паровоз. Как и 100 лет назад, участники субботника проведут обслуживание паровоза и благоустройство территории депо. Также они заложат капсулу времени с посланием для будущих поколений железнодорожников.

Второй весенний субботник состоится 20 апреля. В этот день также запланированные различные мероприятия.