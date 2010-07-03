Почти 1,4 млн человек вышли на субботник в Москве

На первый общегородской субботник в Москве вышли около 1,38 миллиона человек, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Он уточнил, что это данные на 10:00, при этом ожидается, что число участников вырастет до 1,4 миллиона.
Заммэра рассказал, что в работах по уборке и благоустройству города после зимы задействовано около 10 тысяч единиц различной техники. Традиционно в этот день промоют шампунем дороги, тротуары, дворовые территории, парковочные места, а также промоют фасады домов.
Бирюков добавил, что в городе ведется работа по прогребанию газонов и прометанию территорий. 13 апреля в столице высадят около 2,5 тысячи деревьев и более 7,5 тысячи кустарников.
Ранее сообщалось, что 13 апреля традиции массовой уборки столичных парков и общественных пространств от скопившегося за зиму мусора исполняется 100 лет. По такому случаю для субботников даже придумали специальный девиз: "Чи100 в парке".
Москвичи с 10 утра начали очищать газоны от прошлогодней листвы, подметать дорожки, красить скамейки, убирать мусор и высаживать деревья. Работы проходят в парках, скверах, на набережных, в других зонах отдыха и во дворах. Принять в субботнике участие могут все желающие – необходимый инвентарь им предоставляют на месте, в частности, фартуки, перчатки, грабли и мешки для мусора.
Чтобы убирать было веселее, на некоторых площадках подготовили развлекательную программу и угощение. К примеру, в парке "Сокольники" субботник проходит под музыку, а по завершении всех работ состоится праздничное чаепитие.
В сквере у станции метро "Люблино" уборка проходит в формате экологического квеста "Чистые игры". Участникам предлагают разделиться на команды и посоревноваться в уборке территории, победителей ждут призы. В сквере будут угощать кашей и горячим чаем. В парке "Ростокинский акведук" запланировали развлекательную программу с выступлением любительского хора и конкурсами.
Кроме того, 13 апреля, в честь столетия со дня проведения первого в стране субботника на его "родину" – в депо Москва-Сортировочная – прибудет паровоз. Как и 100 лет назад, участники субботника проведут обслуживание паровоза и благоустройство территории депо. Также они заложат капсулу времени с посланием для будущих поколений железнодорожников.
Второй весенний субботник состоится 20 апреля. В этот день также запланированные различные мероприятия.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.