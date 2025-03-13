Более 30 участков бесхозных байпасов ликвидируют в этом году в Москве

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Свыше 30 участков бесхозных байпасов специалисты московского комплекса городского хозяйства (КГХ) планируют ликвидировать в этом году. Об этом рассказал заммэра Петр Бирюков.

Он напомнил, что программа по ликвидации соответствующих конструкций ведется в городе с 2014 года. К настоящему моменту специалисты уже демонтировали более 200 объектов в различных административных округах.

После ликвидации новых конструкций надежное тепло- и водоснабжение горожан будет обеспечено по основной схеме с прокладкой подземных коммуникаций, подчеркнул вице-мэр.

"Байпас – это временный трубопровод теплосетей, проложенный на поверхности. Как правило, их возводят для проведения ремонтных или строительных работ, чтобы не прекращать подачу тепла и горячей воды", – пояснили в телеграм-канале КГХ.

В ведомстве уточнили, что часть из них так и не была убрана под землю организациями, которые их устанавливали, в связи с их ликвидацией. Из-за этого местные жители испытывают неудобства. Кроме того, бесхозные байпасы портят внешний вид дворов.

Демонтаж пройдет несколько этапов. Сначала специалисты ПАО "МОЭК" разработают и утвердят проектную документацию, затем проложат новый постоянный трубопровод в межотопительный период. В конце будут срезаны старые трубы байпаса.

Вместе с тем сотрудники КГХ приступили к проведению капитального ремонта крыш многоквартирных домов в Москве. В перечень работ войдет полная замена кровельного покрытия, ремонт стыков плит, ограждения, мест примыкания кровли к фронтонам и карнизам.

Всего в порядок приведут 679 кровель, из которых 346 – плоские наплавляемые крыши, а еще 333 – металлические скатные. Наибольшее внимание будет уделено районам центральной, восточной и северной частей города.