Первый плавучий поселок может появиться на Химкинском водохранилище летом

В акватории Химкинского водохранилища в июне текущего года может появиться первый плавучий поселок домов на воде. На данный момент проект первого поселка-марины проходит финальную стадию согласования, сообщила Агентству "Москва" генеральный директор компании Houseboat Екатерина Карсакова.
По ее словам, инфраструктуру поселка можно будет развернуть через три недели после того, как будет получена необходимая документация.
"Ориентировочно это может произойти уже к июню. Все необходимые комплектующие уже есть", – сказала Карсакова.
Она уточнила, что первый поселок рассчитан на 10 хаусботов, но по мере заполнения емкость поселка может увеличиться до 30.
"Всего же в ближайшие год-два мы рассчитываем организовать в акватории трех водохранилищ пять подобных плавучих поселков-марин", – сказала Карсакова.
Ранее сообщалось, что в акватории трех водохранилищ Канала имени Москвы могут появиться плавучие поселки. Проект по созданию пяти таких поселков для круглогодичного проживания на хаусботах готовится к реализации в 2019-2020 годах.
Населенные пункты на 15-30 плавучих домов каждый будут организованы на Химкинском, Клязьминском и Пестовском водохранилищах.
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