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03:39

Пять плавучих поселков могут разместить в акватории водохранилищ Канала имени Москвы

строительство

03:39

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Фото: houseboat.ru

В акватории трех водохранилищ Канала имени Москвы могут появиться плавучие поселки, передает Агентство "Москва", ссылаясь на заявление представителя российско-датской компании Houseboat.ru.

Как пояснили в компании, проект по созданию пяти таких поселков для круглогодичного проживания на хаусботах готовится к реализации в 2019-2020 годах.

Населенные пункты на 15-30 плавучих домов каждый будут организованы на Химкинском, Клязьминском и Пестовском водохранилищах.

Система для швартовки хаусботов будет выполнена из дрейфующих бетонных пирсов. Они не бояться морозов и перепадов уровня воды. В каждом конкретном случае форма поселка будет зависеть от формы акватории.

Ожидается, что, включая все коммунальные платежи, стоимость стоянки хаусботов составит 30-40 тысяч рублей в месяц.

Это в два-три раза дешевле, чем плата за стоянку аналогичной по длине яхты в Московском регионе..

строительство

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