На месте недостроя на Поклонной горе появится небоскреб в 32 этажа

Демонтаж недостроенного бизнес-центра "1812" на Поклонной горе завершен. На его месте построят 32-этажный небоскреб. Об этом сообщили в группе компаний "КрашМаш", которая вела работы по сносу здания БЦ.
Особенность демонтажа состояла в полном сохранении свай и перекрытий первого этажа, поэтому было невозможно снести здание механизированным способом, с помощью тяжелой демонтажной техники. В общей сложности было демонтировано более 150 тысяч кубометров железобетонных перекрытий и металлоконструкций.
"Группа компаний "КрашМаш" завершила комплекс демонтажных работ по ликвидации 40-метрового долгостроя для девелоперской компании Wainbridge по адресу: Москва, улица Поклонная, владение 9. Все работы производились ручным и полумеханизированным способами с применением как газосварочного оборудования, так и мини-экскаваторов, оснащенных гидравлическими молотами и доставляемых наверх здания башенными кранами", – сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу "КрашМаш".
На месте долгостроя Wainbridge планирует построить 32-этажный небоскреб – премиальный жилой комплекс апартаментов "Поклонная 9". Его возведение планируется завершить к концу 2021 года. Небоскреб будет выполнен в стиле известных московских высоток и небоскребов Нью-Йорка.
На нижних этажах будет пятизвездочный отель, также в здании организуют рестораны, кафе-бары с летними верандами, СПА-комплексы, магазины, бассейн, конференц-залы и фитнес-зал. Всего в здании будет организовано 493 апартамента площадью 49-482 квадратных метра.
Строительство БЦ "1812" начинала компания "Финансовый центр – межбанковская валютная биржа". В рамках проекта планировалось возвести крупнейший в Европе океанариум и комплекс апартаментов. Однако проект заморозили.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.