Производство готовых блюд появится в Зеленограде

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Инвестор намерен реконструировать один из корпусов на территории бывшей промзоны в Зеленограде на Сосновой аллее. Здание планируют приспособить под производство готовых блюд. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

В свою очередь, председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская заявила, что в целях реализации проекта были внесены изменения в действующие правила землепользования и застройки.

"Проекты, предполагающие создание производственных объектов, появляются все чаще. Это значит, что инвесторы заинтересованы во вложении средств в их реализацию", – сказала Княжевская.

По ее словам, благодаря этому в Москве устаревшие объекты капитального строительства получают современный внешний вид.

Ранее стало известно, что неэффективно используемый участок в Басманном районе города реорганизуют по программе комплексного развития территорий (КРТ). Как уточнил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, площадь участка составляет 1,09 гектара, он расположен недалеко от станций метро "Чкаловская" и "Курская".

Три участка на северо-западе Москвы выставят на торги по программе КРТ